Scheveninger moet boete betalen voor mishandelen persfotograaf

Een 51-jarige man uit Scheveningen moet een geldboete van 500 euro betalen aan een persfotograaf die hij eind eind december mishandelde op Scheveningen. De fotograaf van nieuwssite Regio15 deed verslag van ongeregeldheden in de badplaats die uitbraken nadat burgemeester Remkes de nieuwjaarsvuren op de stranden van Scheveningen en Duindorp verbood.

Op 29 december was er een barbecue voor de inwoners van Scheveningen georganiseerd op het Doctor de Visserplein. De man, die als buurtvader wordt gezien, liep er rond om het feestje in goede banen te leiden. ‘De spanning was toen hoog opgelopen in de buurt’, vertelde hij vrijdag bij de politierechter. Hij bekende dat hij ook ‘goed pissig’ was omdat de nieuwjaarsvuren op het strand waren afgelast.

Nadat de politie het plein omstreeks middernacht had ontruimd, kreeg de buurtvader ruzie met twee fotografen van nieuwssite Regio15. Een van hen zou hem ‘provocerend’ uitgelachen hebben. Daarop begon de verdachte de mannen uit te schelden in plat Haags.