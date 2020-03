Twee gewonden bij woningoverval

In een huis aan de Valthestraat zijn twee bewoners vrijdagavond gewond geraakt bij een overval. Volgens de politie zijn ze belaagd door drie mannen. Hoe het op dit moment met de bewoners gaat, is niet duidelijk.

De overval was rond 23.00 uur in een portiekwoning op de tweede etage van het gebouw. De overvallers zijn daarna waarschijnlijk weggerend in de richting van de naastgelegen Dedemsvaartweg. Een signalement is niet bekend.