45e editie CPC Loop succesvol verlopen ondanks corona uitbraak

Ondanks de corona uitbraak in Nederland is de CPC Loop Den Haag toch doorgegaan. De deelnemers bleven er nuchter onder, ze waren blij dat ze weer mochten lopen nadat de vorige editie vanwege het extreem slechte weer was afgelast.

Dit jaar liepen wethouders Robert van Asten, Martijn Balster en Hilbert Bredemeijer tijdens deze editie de halve marathon. “Het is geweldig, volgens mij is heel Den Haag hier mee bezig. Hardlopen en sport überhaupt verbindt en verbroedert en dat zie je op zo’n dag als vandaag”, vertelt wethouder Sport Hilbert Bredemeijer.

Ondanks de grote kans dat veel deelnemers besmet zouden raken door het coronavirus maakten veel lopers zich daar niet druk om: “Als je een beetje afstand houdt en niet al te veel mensen aanraakt dan denk ik dat het redelijk goed gaat” , zegt een deelnemer.