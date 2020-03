Kees ’t Hart over zijn schrijf-colleges in Het Woordenrijk

Grote handhavingsactie in Transvaal

De gemeente, politie, brandweer, HTM, Stedin en Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben vrijdagavond een grote handhavingsactie in de wijk Transvaal gehouden. Tijdens de actie was in het bijzonder aandacht voor het Kaapseplein en Paul Krugerlaan. De diensten trokken signalen na over overlast, misstanden en mogelijke criminaliteit. Dit soort acties zijn bedoeld om de leefbaarheid en veiligheid in wijken te verbeteren.

De politie controleerde samen met belastingzaken van de gemeente, de rijksbelastingdienst, brandweer en het gemeentelijk parkeerteam honderden voertuigen in de wijk. De rijksbelastingdienst heeft 16.200 euro geïnd aan openstaande belastingschulden. Van zes personen die niet direct konden betalen, is het voertuig in beslag genomen. Ook belastingzaken van de gemeente heeft voor 10.800 euro aan niet betaalde belastingen geïnd.

Politie heeft een persoon aangehouden voor rijden onder invloed van drugs. Daarnaast heeft zij een aantal bekeuringen gegeven voor het overtreden van verkeersregels. Twee personen hadden nog openstaande boetes, die zij direct hebben betaald. Het parkeerteam heeft 121 bekeuringen gegeven voor het niet betalen van parkeergeld. Fout parkeren is bovendien een grote ergernis in de wijk. Hier heeft het parkeerteam 23 bekeuringen gegeven voor het fout parkeren.

Foto: Gemeente Den Haag.