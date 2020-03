Kees ’t Hart over zijn schrijf-colleges in Het Woordenrijk

In het radioprogramma Woordenrijk op Den Haag FM spreken we zondagavond met schrijver Kees ’t Hart over zijn literatuurcolleges / schrijflessen die hij in Zaal 3 geeft.

De in Den Haag woonachtige schrijver Kees ’t Hart heeft een prachtig oeuvre op zijn naam staan van literaire romans, historische verhalen, gedichten, essays en recensies. Nu is hij door Zaal 3 gevraagd om openbare literatuurcolleges te geven, waarbij geïnteresseerden ook vooraf hun eigen werk kunnen inleveren. We spreken ’t Hart over zijn ervaringen met het eerste college, in aanloop naar het volgende op maandag 9 maart.

Tevens in de uitzending een boekentip van dichter Edwin Fagel, de literaire agenda in deze boekenweek, poëzie en muziek.

Het Woordenrijk is zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren en wordt gemaakt door Harry Zevenbergen, Ricco van Nierop en Rene Schaarenburg.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).