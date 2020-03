Kijk mee: CPC Loop in Den Haag

Den Haag is deze zondag in de ban van de 45ste editie van de NN CPC Loop. Duizenden lopers wagen zich aan het hardloopevenement dat ieder jaar ook nog eens tienduizenden bezoekers trekt.

Kijk hier naar de live-uitzending van Omroep West en Den Haag TV

Tijdens de NN CPC Loop zijn er heel wat mensen die met een bijzondere reden of een indrukwekkend verhaal meedoen aan het hardloopevenement, zoals Wim Diesveld. Hij zou vorig jaar de halve marathon lopen ter nagedachtenis aan zijn vrouw. Maar de marathon ging niet door. “Ik zat echt in zak en as. Ik had blessures en zat ook mentaal in de kreukels. Het shirt waarin ik zou lopen was bedrukt met een foto van mijn vrouw en ik liep voor een goed doel”, vertelde Diesveld deze week op Den Haag FM.