Willie Wartaal en Michelle David in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van Willie Wartaal en Michelle David (foto).

De leden van de Jeugd van Tegenwoordig zijn lekker actief, veel samenwerkingen, boeken schrijven, kookvlogs, noem het maar op. Willie Wartaal heeft nu een solo-album uit en daarvan hoor je zondagavond een duet met Willem van The Opposites. Ook hoor je Michelle David met een song van haar vierde plaat met haar Gospel Sessions.

Meer nieuwe releases zijn er van Katy Perry, Jose James, HAIM, Jonathan Wilson, Jessie Reyez, Sef, Indigo Girls en een comebacktrack van The Dixie Chicks. Tevens hoor Jeangu Macrooy (Songfestival) en Sophia Kruithof (The Voice).

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).