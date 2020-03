Zwak ADO Den Haag hard onderuit in Alkmaar

AZ heeft zaterdagavond met speels gemak gewonnen van ADO Den Haag. De Alkmaarders scoorden vier keer tegen de mannen van Alan Pardew. Daarmee kwam ADO goed weg. De Noord-Hollanders waren heer en meester in eigen huis. Voorafgaand aan de wedstrijd stond de vriendschap tussen beide clubs centraal. Zo was er op de dug-out van de Haagse club ‘ADO Bedankt’ te lezen, mochten de supporters uit Den Haag gratis naar binnen en was er voor de wedstrijd een mooie dankvideo van de Alkmaarse club te zien op social media.

Op het veld toonde AZ zich minder coulant. De Alkmaarders waren simpelweg te goed. Dat was ook te zien in het percentage balbezit. 74 procent voor AZ en 26 procent voor ADO. Als AZ had gewild had er een nog grotere score op het scorebord kunnen staan, maar de gastheren toonde zich genadig.