Fietser overleden na aanrijding met vrachtwagen op de Groot Hertoginnelaan

Bij een ongeluk op de Groot Hertoginnelaan in Den Haag is een fietser overleden bij een aanrijding. Het slachtoffer werd rond 15.15 uur ter hoogte van de Stadhouderslaan aangereden door een vrachtwagen.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De plek van het ongeluk is afgezet met onder meer afzetlinten en een tent. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.