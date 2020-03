‘Zorginstelling had eerder alarm moeten slaan over Thijs H.’

Haags designerduo Frank en Rogier gaat Bed & Breakfast opknappen voor RTL-programma

Het Haagse designerduo Frank Jansen en Rogier Smit is vanaf het najaar te zien met hun nieuwe programma ‘Frank en Rogier checken in’. In het RTL-programma gaan ze wekelijks een Bed & Breakfast opknappen. “De entree, een slaapkamer en een eetkamer wordt opgeknapt”, vertelt Rogier in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Het tweetal was tot voor kort te zien bij SBS6 waar ze voor het programma ‘Paleis voor een prikkie’ woonkamers onder handen nam voor families die de steun konden gebruiken. Dat programma verhuist niet mee naar RTL en dus moest er wat nieuws worden bedacht: “Geen familie die het nodig heeft voor hun huis, maar een B&B die het nodig heeft.”

De mannen zijn zelf eerder nog niet te vinden geweest in een Bed & Breakfast: “Daar heb je helemaal gelijkt in. Dat kan ik niet ontkennen.” Toch stelt Rogier dat dat niet uit zal maken voor het maken van het programma. “We zijn met Paleis voor en Prikkie ook op plekken geweest waar we nog nooit van hebben gehoord.” Wel zegt Rogier te weten waar een goed onderkomen aan moet voldoen: “Wij komen ook in hotels, in restaurants, dus eigenlijk plekken waar het gastheerschap heel belangrijk is. Waar het ook gewoon schoon moet zijn.”

Er verandert niet veel in hun verschijning op tv: de designers moeten de verbouwing nog steeds doen voor een klein budget, het bezoek aan de kringloopwinkel blijft, evenals het speuren naar koopjes op websites als marktplaats en Facebook. Ook zal het designerduo voor hun nieuwe tv-programma blijven rijden in de iconische groene Jaguar: “Die oude auto werkt nog steeds.” De acht afleveringen van het nieuwe programma zijn vanaf het najaar te zien bij RTL.

Luister hier naar het gesprek met Rogier Smit op Den Haag FM.