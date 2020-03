Haagse vrijwilligers steken de handen uit de mouwen tijdens NLdoet

Vrijwilligers in Den Haag steken vrijdag en zaterdag massaal de handen uit de mouwen tijdens vrijwilligersactie NLdoet. Het Oranje Fonds vraagt samen met andere vrijwilligersorganisaties aandacht voor vrijwilligerswerk. Ook het Haagse kenniscentrum voor vrijwilligers PEP Den Haag zet zich in tijdens NLdoet. “Komende vrijdag en zaterdag zijn er ruim 1970 vrijwilligers actief bij ongeveer 168 klussen “, vertelt Jan van Heusden van PEP Den Haag in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

Of je het nu leuk vindt om te klussen, te tuinieren of om een uitstapje met ouderen te maken, de klussen tijdens NLdoet zijn zeer uiteenlopend. “Via de website van NLdoet kun je je aanmelden voor een klus. Buiten deze twee dagen om beheert PEP de vacaturebank Den Haag doet. Veel mensen weten niet aan wat voor soort vrijwilligerswerk er behoefte is en daar begeleiden wij ze bij. Er zijn genoeg taken die liever met vrijwilligers worden opgelost omdat ze anders onbetaalbaar worden”, zegt Jan.

Dat vrijwilligerswerk niet alleen fysieke arbeid hoeft te betekenen weet Jan als geen ander: “Ik ben zelf ook vrijwilliger bij PEP. Zo ondersteun ik organisaties bij het aanvragen van subsidie of geef ik antwoord op vragen als ‘Word ik een stichting of vereniging?’. Het is heel leuk om mensen ook op deze manier te kunnen helpen. Ik mag heel veel leuke dingen doen”. Luister deze week naar Den Haag FM om meer te weten te komen over de verschillende klussen.

