Kartiniprijs voor Mijn Buuf

Mijn Buuf, een atelier waar migrantenvrouwen samen met Nederlandse vrouwen producten van hergebruikt materiaal maken, heeft de Kantiniprijs 2020 gewonnen. Dat is zondag, op internationale vrouwendag, bekend gemaakt in het stadhuis. Wethouder Bert van Alphen reikte de prijs uit.

‘Springplank van het aanrecht naar de samenleving’, dat is het motto van Mijn Buuf. Samen produceren is niet het doel, maar een middel om met de vrouwen in gesprek te komen, ze Nederlands te laten praten en te ‘empoweren’. Bij Mijn Buuf bouwen de vrouwen een sociaal netwerk op en nemen zij actief deel aan de samenleving.

De Kartiniprijs is een gemeentelijke emancipatieprijs en wordt jaarlijks uitgereikt. Met deze prijs wil Den Haag alle Haagse burgers inspireren en stimuleren. Iedereen die bijdraagt aan een gelijkwaardige positie en participatie van vrouwen in Den Haag kan de prijs winnen. Andere genomineerden waren Joan Biekman en Fatma Aktas. De Kartiniprijs werd dit jaar voor de veertiende keer uitgereikt.

Kartini

De gemeentelijke vrouwen-emancipatieprijs werd in 2007 ingesteld. De prijs is vernoemd naar de Javaanse Raden Adjeng Kartini (1879-1904), die zich van jongs af aan verzette tegen de traditionele normen en waarden ten opzichte van meisjes die zij als onderdrukkend ervaart. Mevrouw Kartini werd ook ver buiten Indonesië bekend en wordt ook nu nog steeds gezien als een belangrijke inspiratiebron.