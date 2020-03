Oproep voor opvang vluchtelingenkinderen is vooral signaal naar landelijke politiek

Dat premier Mark Rutte vrijdag heeft gezegd geen vluchtelingenkinderen uit Griekenland te willen opvangen zorgt niet voor verbazing bij GroenLinks-raadslid Serpil Ates. “Ik had ook niet verwacht dat hij meteen toe zou geven”, zegt het Haagse raadslid tegen Den Haag FM. Afgelopen vrijdag stelde ze vragen aan het stadsbestuur om opvang te faciliteren. “We geven nog niet op.” De vragen werden mede ingediend door D66, PvdA, de Haagse Stadspartij, SP, Nida, Islam Democraten, Partij voor de Dieren, 50PLUS en ChristenUnie/SGP.

Met het voorstel om de vluchtelingenopvang te faciliteren wil Ates vooral een signaal afgeven naar de landelijke politiek: “Je ziet normaliter dat landelijk een besluit neemt. Dit is echt een maatschappelijke oproep geweest waar steden gehoor aan hebben gegeven. Het is een signaal van onderop naar de landelijke politiek toe.” Het signaal op kinderen op te vangen klinkt niet alleen in Den Haag, ook Amsterdam, Groningen en Utrecht pleitten eerder voor opvang.

“Het zou ten eerste eer doen aan onze naam als stad van vrede en recht en ik denk dat het een verantwoordelijkheid is, die bij ons ligt, om deze kinderen te beschermen”, vertelde Ates eerder in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. De wil om opvang in onze stad te organiseren zou er volgens het raadslid al zijn, ze zegt dat organisaties inmiddels hebben aangegeven te willen meewerken aan de opvang.

Luister hier naar het gesprek met Serpil Ates op Den Haag FM.