Organisatie Border Kitchen last evenementen af door coronavirus

De organisatie van het literatuurevenement Border Kitchen heeft meerdere evenementen in maart afgelast vanwege het coronavirus. De hoofdgasten, auteurs afkomstig uit Ierland en Israël, hebben de organisatie laten weten dat zij in verband met het coronavirus niet willen reizen. “De Ierse auteur is op leeftijd en ziet het niet zitten nu te reizen. De twee auteurs uit Israël zouden bij terugkomst in quarantaine moeten van de Israëlische overheid”, vertelt Michel Behre van het Crossing Border Festival in Rob’s Tussendoortje aan Den Haag FM.

Behre vindt het jammer dat het evenement van maandagavond niet door kan gaan: “Het evenement van vanavond was al uitverkocht. Het was gelukkig een klein evenement maar we balen er ontzettend van. Vanochtend hebben we het personeel afgezegd en iedereen het geld voor het kaartje terug.”

Hoewel Border Kitchen eigenlijk een gaarkeuken is van internationaal gekende schrijvers zegt Behre op Den Haag FM nu ook na te denken over de mogelijkheid om schrijvers uit eigen land centraal te stellen op een event: “We willen graag leuke events blijven organiseren. Normaal doen we het niet, maar misschien moeten we zolang het coronavirus een probleem vormt nadenken over Nederlandse schrijvers. We hebben nog geen concrete plannen”.

Border Kitchen beslaat meerdere, kleinschaligere evenementen in aanloop naar het literaire festival Crossing Border wat in het najaar plaatsvindt. Behre durft nog niet te zeggen of dat in gevaar is: “We houden de ontwikkelingen rond het virus goed in de gaten. Het literatuur- en muziekfestival Crossing Border stelt sinds 2002 auteurs en literair talen voor aan boekenliefhebbers op een live podium.

Luister hier naar het gesprek met Michel Behre op Den Haag FM.