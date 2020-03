UPDATE: Holifeest ondanks coronavirus groots gevierd in Transvaal

ADO Podcast met Ton Beije: “Als je tegen Fortuna zonder publiek speelt is de kans op winst heel klein”

Deze week gaat het in de ADO Podcast met Ton Beije, hoofdredacteur van Haaglanden Voetbal, onder meer over de verloren wedstrijd uit bij AZ. Daarnaast neemt Beije ons mee naar de tijd dat hij voor het eerst bij ADO kwam en later als jeugdkeeper trainde met grote namen als Ton Thie, Hennie Ardesch en Gerard Swinkels.

Ook gaat het in de podcast over het coronavirus. Mogelijk wordt de wedstrijd tegen Fortuna, net zoals in andere Europese landen, zonder publiek gespeeld. Volgens Beije zou dat ADO geen goed doen.

René Pas

ADO Den Haag-commentatoren Lieuwe van Slooten en Rogier Heimgartner bespreken in de ADO podcast de week van de Haagse voetbalclub. Dat doen ze wekelijks samen met ADO-supporter Alberto van der Spiegel en een wisselende gast. In de volgende aflevering spreken ze met oud-speler René Pas.