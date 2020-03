Dag van de Haagse Geschiedenis 2020 viert De Vrije Stad

De Vrije stad is het thema van De Dag van de Haagse Geschiedenis op zaterdag 18 april. Dat meldt het Haags Gemeentearchief, die de dag organiseert. Het thema De Vrije Stad is geïnspireerd op de landelijke viering van 75 jaar vrijheid in Nederland. Jong, oud, nieuwkomer, expat of van oudsher Hagenaar of Hagenees, iedereen kan meedoen en genieten van workshops, rondleidingen, bijzondere optredens, excursies en expedities die door meer dan 30 Haagse erfgoedinstellingen en organisaties worden aangeboden.

Tijdens de Dag van de Haagse Geschiedenis 2020 belichten de deelnemers vooral het Den Haag ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, van de Bevrijding en de jaren van vrijheid daarna. Marching Band Victory uit Rijswijk trapt De Dag muzikaal af, daarna treden de Haagse Sunny Rays op met hun vrolijke mix van reggae, ska en rap.

Ook voor kinderen is er dit jaar genoeg te doen. Zo kunnen ze kleur geven aan de bevrijding door voor een greenscreen te poseren in een foto uit mei 1945 of diezelfde foto bewerken met naald, draad en kleur in de workshop. Het hele gezin kan op de foto in de love, peace & happiness fotobus of kiezen voor een van de andere workshops op het Plein. En voor het inwendige kind zijn er speciale, biologische freedom fries.

Foto: Edward Niewold.