Delen beelden ongeval Groot Hertoginnelaan “gaat alle fatsoensnormen te buiten”

De politie spreekt schande van een filmpje dat maandagmiddag is gemaakt bij een dodelijke aanrijding op de Groot Hertoginnelaan. “Allereerst zijn de beelden zeer schokkend voor de nabestaanden, en ook voor mensen die het hebben zien gebeuren, nabestaanden van eerdere verkeersslachtoffers en mensen die ongevraagd met deze heftige beelden zijn geconfronteerd. Deze vorm van sensatie zoeken is absoluut ongewenst en volslagen ongepast.”

Toen hulpdiensten maandagmiddag aankwamen bleek het slachtoffer overleden te zijn. De familie van het slachtoffer is zo snel mogelijk geïnformeerd. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Aan het begin van de avond kregen agenten verschillende signalen binnen dat zeer schokkende beelden van het ongeval in omloop waren. Kennelijk had iemand kans gezien om, nog voordat de hulpdiensten ter plaatse waren, beelden te maken van het slachtoffer. De beelden werden al snel op grote schaal verspreid via social media en aangeboden aan de media.

Op de openbare weg filmopnames maken is niet strafbaar, schrijft de politie. “Toch willen wij wel degelijk in contact komen met de filmer van deze beelden, om hem of haar aan te spreken op wat dit filmpje teweegbrengt.”

Ook heeft iemand de beelden zodanig gemanipuleerd dat het leek alsof ze van de website AD.nl kwamen. Dit medium heeft hier maandagavond direct met klem afstand van genomen.