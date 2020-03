UPDATE: Holifeest ondanks coronavirus groots gevierd in Transvaal

Op dinsdag 10 maart vieren meer dan een miljard mensen over de hele wereld het Holifeest. Ook in Den Haag wordt dit kleurrijke feest ondanks het coronavirus uitbundig gevierd in wijkpark Transvaal. Stichting Holi Samen, die verantwoordelijk is voor de organisatie zegt tegen Den Haag FM wel extra rekening te houden met het virus: “Alle seinen staan op groen dus het gaat gewoon door. We hebben wel extra voorzorgmaatregelen genomen zoals extra desinfecterende zeep en meer water dan normaal”.

Het feest waar de overwinning van het goede op het kwade vooral door Hindoestanen wordt gevierd, zou volgens stichting Holi Samen een feest voor alle Hagenaars moeten zijn. “Het is een feest dat sociale barrières doorbreekt en op een vrolijke en kleurrijke wijze verbinding probeert te leggen naar alle mensen toe, zowel binnen de eigen cultuur als daarbuiten”, aldus voorzitter van Amar Soekhlal.

Holi optocht gaat niet door

In wijkpark Transvaal is 10 maart de hele middag een podiumprogramma. Op de maandagavond voorafgaand (op 9 maart), is de Holika verbranding eveneens bij wijkpark Transvaal en bij de Shri Vishnu Hindoebasisschool. De Holi-optocht dinsdagmiddag, die door de wijken Transvaal en Schilderswijk tussen 14:00 en 15:00 uur gelopen zou worden is vanwege het slechte weer afgelast. Het feest in wijkpark Transvaal en alle optredens gaan wel gewoon door.

Luister hier naar het interview met voorzitter stichting Holi Samen Amar Soekhal.



Luister hier naar het interview met Nishad Matawlie van Hindoetempel Dillman Dir.