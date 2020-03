Kingsworld 2020 uit voorzorg gecanceld vanwege coronavirus

Het festival Kingsworld op 27 april in het Cars Jeans Stadion gaat niet door. Dat heeft de organisatie bekend gemaakt. De onzekerheid rondom het coronavirus heeft het evenement de das omgedaan. De organisatie is vooral bang dat als ze door zouden zetten, de overheid later zou kunnen besluiten het evenement alsnog af te gelasten. En daar kan een organisatie zich niet tegen verzekeren.

Mensen die al een kaartje hebben gekocht kunnen op een aantal manieren schadeloos gesteld worden. Zo kunnen tickethouders het aankoopbedrag terugkrijgen, het entreebewijs gebruiken voor volgend jaar of op 29 augustus inzetten voor Den Haag Outdoor. “Wij gaan het op 27 april 2021 dubbel en dwars met jullie goedmaken.”

Voor de tweede editie van Kingsworld zouden onder andere Rolf Sanchez en Emma Heesters komen optreden. Ook Jebroer en LaFuente en KM zouden een optreden komen verzorgen. Op het festival zouden vier area’s zijn. Vorig jaar vond de aftrap van dit Koningsdag Festival plaats in het Zuiderpark, dit jaar zou het festival in het Cars Jeans Stadion zijn.

Luister hier naar het gesprek met Timo Bosman op Den Haag FM.