Zeventiger uit Den Haag besmet met coronavirus, twee anderen genezen

Een zeventiger uit Den Haag is besmet met het nieuwe coronavirus. Dit is maandagavond vastgesteld na laboratoriumonderzoek. Daarnaast zijn twee eerder vermelde patiënten uit Den Haag met het coronavirus hersteld. In totaal zijn er nu acht besmettingen met het virus in regio Haaglanden, in Den Haag één. De Hagenaar bevindt zich in isolatie in een ziekenhuis. Welke, meldt de GGD niet.

GGD Haaglanden en het RIVM blijven alert op mogelijke nieuwe besmettingen. Mochten er nieuwe besmettingen gevonden worden, dan past de GGD hetzelfde protocol toe: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de patiënt en zijn/haar contacten.