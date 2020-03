Bert Blase en Richard de Mos in debat over burgemeesterschap

De twee kandidaten die openlijk hebben gesolliciteerd voor de functie van burgemeester van Den Haag gaan vrijdag met elkaar in debat. Hart voor Den Haag/ Groep de Mos kondigt aan dat komende vrijdag ‘Het grote burgemeestersdebat‘ tussen Richard de Mos en Bert Blase plaats zal vinden bij PEX aan de Evert Wijtemaweg. “Ik ben gebeld of ik daar aan mee wil doen, en ik doe er graag aan mee”, zo zegt Bert in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Het debat wordt georganiseerd door Meer Democratie. Zij strijdt al langer voor een gekozen burgemeester, iets waar de nu bekende kandidaten Bert Blase en Richard de Mos ook voorstander van zeggen te zijn. Woensdag werd bekend dat de fractievoorzitter van Hart voor Den Haag, Richard de Mos heeft gesolliciteerd op de functie. “Ik denk dat ik de herkenbare, verbindende en daadkrachtige burgemeester kan zijn die deze stad nodig heeft”, aldus De Mos in zijn sollicitatiebrief.

Bert Blase, nu nog waarnemend burgemeester in het Noord-Hollandse Heerhugowaard, maakte een maand terug bekend het burgemeesterschap van Den Haag te ambiëren. Hij solliciteerde mede via een filmpje op social media voor de vacature. Bert vindt de sollicitatie van Richard fantastisch, zo zegt hij op Den Haag FM: “Eigenlijk is het ook medestrever, want net als ik wil hij ook de sollicitatie openbaar maken.”

In Rob’s Tussendoortje zegt PvdA-gemeenteraadslid Janneke Holman niet verbaasd te zijn dat Richard heeft gesolliciteerd: “Ik zag het net voorbijkomen, het is aan de vertrouwenscomissie om daar een oordeel over te geven.” Hoewel ze in de uitzending spreekt van een “bijzondere stap” wil ze er inhoudelijk verder weinig over kwijt. Dat er gesolliciteerd wordt op de functie van burgemeester snapt het raadslid wel: “Burgemeester van Den Haag is natuurlijk een fantastisch mooie baan, ik snap dat iedereen dat wel zou willen doen.”

Kandidaten kunnen nog tot zaterdag 14 maart een sollicitatiebrief schrijven. Den Haag heeft een nieuwe burgemeester nodig nadat Pauline Krikke afgelopen najaar ontslag nam vanwege het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over de Scheveningse vonkenregen. Sindsdien is VVD’er Johan Remkes waarnemend burgemeester, hij vertrekt op 1 juli.

Luister hier naar het gesprek met Bert Blase op Den Haag FM.

Luister hier naar het gesprek met Janneke Holman op Den Haag FM.