Coronavirus: Tweede Kamer sluit deuren voor bezoekers, vier nieuwe besmettingen

In Den Haag zijn er vier nieuwe gevallen van mensen met het coronavirus bijgekomen. Het gaat om een man van in de veertig, een vrouw van in de vijftig en twee vrouwelijke twintigers.

De Tweede Kamer sluit voorlopig zijn deuren voor bezoekers. Zo hoopt het Kamerbestuur te helpen het oprukken van het coronavirus te stuiten. De maatregel gaat vrijdag in. Alleen journalisten zijn nog welkom op de publieke tribune.

De wedstrijden van Scheveningen in de tweede divisie en Quick in de derde divisie voor komend weekend zijn afgelast. De ploegen zouden respectievelijk een uitwedstrijd spelen tegen Kozakken Boys uit het Brabantse Werkendam en een thuiswedstrijd tegen Dongen uit Midden-Brabant. Clubs uit de zuidelijke provincie spelen komend weekend geen thuis- en uitwedstrijden vanwege het coronavirus.

De wedstrijd van ADO Den Haag tegen Fortuna Sittard in de eredivisie op vrijdag gaat vooralsnog door. Net als die van de meeste amateurclubs in onze regio. Alleen ploegen die een Brabantse club op het programma hebben staan, zijn een weekend vrij.