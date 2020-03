Marktkooplui naar IJspaleis: “We willen ons geld terug”

In de Haagse gemeenteraad wordt donderdag opnieuw gesproken over de tarieven die marktkooplui moeten betalen om op de Haagse Markt te kunnen staan. Daar is al langer discussie over; marktkooplui balen van de hoge tarieven. “We willen ons geld terug”, zegt Nel Kames die zelf bloemen verkoopt op de markt en daarnaast voorzitter is van de Centrale Vereniging voor Ambulante Handel (CVAH). “Ook willen we een herberekening voor de tarieven”, aldus Kames

De Haagse Rekenkamer concludeerde na onderzoek dat men teveel betaalde. De Accountantsdienst van de gemeente Den Haag stelde echter dat de berekeningen van de tarieven wel correct zouden zijn opgebouwd. “Zij stellen dat ze (de tarieven, red.) conform de afspraken zijn die gemaakt zijn door de gemeente met mensen van de markt”, zo zegt CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman op Den Haag FM.

Het antwoord van de Rekenkamer over de totstandkoming van de tarieven vond Partiman niet duidelijk genoeg. “Ik wil weten waar het verschil ligt.” De accountantsdienst wordt morgen bevraagd door gemeenteraadsleden: “Ik ga dezelfde vraag stellen aan de accountant.” Vooraf zegt Partiman niet te twijfelen aan de geloofwaardigheid van de accountantsdienst: “Ik zou het een hele trieste zaak vinden als we de gemeentelijk accountant niet meer geloven.”

Kijk hier naar de reportage van Den Haag TV. (artikel gaat door)

Privatisering van de markt

Als alternatief voor de discussie over de tarieven stellen de marktkooplui voor om zelf de touwtjes in handen te nemen. “Bij verzelfstandiging nemen we zelf mensen in dienst om te bekijken hoe het allemaal zit. De vergunning mag wel bij de gemeente blijven”, zegt Kames. De fractievoorzitter van het CDA is er niet op tegen om te kijken naar privatisering van de markt. “De markt bestaat alleen uit ondernemers. Ik kan me voorstellen dat die zeggenschap willen over het eigen domein”, aldus Partiman.

Geen boeren protest

De marktkooplui zeggen in grote getale aanwezig te zijn tijdens de commissievergadering op het stadhuis. Partiman vindt het ‘heel mooi’ dat ze naar de raadszaal komen. “Ik hoop dat we snel tot elkaar kunnen komen.” Zelf zeggen de marktkooplui zich netjes te gaan gedragen, maar als ze niet krijgen wat ze willen sluit marktkoopman Klaas van Eck ‘boerentoestanden’ niet uit. “Desnoods gaan we met vrachtwagens alles vastzetten”, aldus Van Eck.

Luister hier naar het gesprek met Klaas van Eck op Den Haag FM.

Luister hier naar het gesprek met Kavish Partiman op Den Haag FM.