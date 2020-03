Regionale samenwerking voor opleiden van duizenden extra IT’ers

Overheid, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen slaan de handen ineen om de komende jaren duizenden extra IT’ers in Zuid-Holland op te leiden en voor de regio te behouden. Dat is nodig omdat er hier nu al een groot tekort aan IT‘ers is. Dat tekort wordt de komende jaren alleen maar groter. Daarnaast worden er steeds hogere eisen gesteld op het gebied van IT-kennis en -vaardigheden aan werknemers in bestaande functies.

Om deze mismatch aan te pakken, hebben de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) en de gemeente Den Haag samenwerkingsverbanden gevormd met tal van bedrijven en onderwijsinstellingen. Doel van deze programma’s is om meer schoolverlaters op te leiden tot IT‘ers, werkzoekenden om te scholen en mensen die nu al actief zijn op de arbeidsmarkt actief bij of om te scholen.

De EBZ heeft binnen het vorig jaar gesloten Human Capital Akkoord een samenwerkingsverband opgezet waarin ruim vijftien lokale overheden, (particuliere en private) opleiders en het bedrijfsleven samen optrekken: WE IT. Met dit samenwerkingsverband zorgen ze ervoor dat het aantal IT’ers groeit én dat werknemers in andere functies vertrouwd raken met IT.

Wethouder Economie en ICT Saskia Bruines van de gemeente Den Haag: “Den Haag biedt met een eigen IT & Security campus al ruim baan aan groei en ontwikkeling van de IT-sector in de stad. Desondanks zijn er op dit moment in Den Haag alleen al circa 3.500 vacatures in IT-gerelateerde banen. Dit gaat om IT op álle niveaus, dus ook de onderkant van de arbeidsmarkt profiteert ervan. Met ruim twintig in Den Haag actieve partners zetten we nu vol in op de opleiding van meer IT’ers, op omscholing van niet-IT’ers, op een leven lang leren en op het behoud van schaars IT-talent.”

Foto: gemeente Den Haag.