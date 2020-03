Richard de Mos wil nieuwe burgemeester van Den Haag worden

Richard de Mos stelt zich kandidaat als burgemeester van Den Haag. Hij heeft een sollicitatiebrief gestuurd naar Jaap Smit, de commissaris van de Koning van Zuid-Holland, meldt mediapartner Omroep West. De Mos denkt dat hij geschikt is als burgemeester, ondanks de corruptiezaak die tegen hem loopt. “Ik denk dat ik de herkenbare, verbindende en daadkrachtige burgemeester kan zijn die deze stad nodig heeft”, schrijft hij in zijn sollicitatiebrief die hij openbaar maakt.

Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) nam afgelopen najaar ontslag als wethouder van Den Haag na een motie van wantrouwen aan zijn adres. Samen met collega-wethouder en partijgenoot Rachid Guernaoui wordt hij verdacht van ambtelijke corruptie, schending van het ambtsgeheim en omkoping. Guernaoui nam ook ontslag en zit nog altijd thuis. De Mos is inmiddels weer terug in de gemeenteraad als fractievoorzitter van zijn partij. Beide ontkennen de beschuldigingen.

Ondanks het strafrechtelijk onderzoek waarin hij verdachte is, vindt hij zijn sollicitatie gerechtvaardigd. “Ik ben na vijf maanden nog steeds niet in staat van beschuldiging gesteld en kan, mede uit liefde voor mijn stad, niet jaren op mijn handen gaan zitten”, schrijft hij.

De Mos is de tweede kandidaat die openlijk solliciteert naar het burgemeesterschap van Den Haag. Eerder liet waarnemend burgemeester van Heerhugowaard Bert Blase weten dat hij een sollicitatiebrief heeft geschreven, als statement voor de gekozen burgemeester.

Het is niet bekend gemaakt wie zich nog meer kandidaat hebben gesteld voor het burgemeesterschap van Den Haag. Kandidaten kunnen nog tot zaterdag 14 maart een brief schrijven. Den Haag heeft een nieuwe burgemeester nodig omdat Pauline Krikke afgelopen najaar ontslag nam vanwege het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over de Scheveningse vonkenregen. Sindsdien is VVD’er Johan Remkes waarnemend burgemeester. Hij vertrekt op 1 juli.