Wethouder gaat kijken naar stormopvang daklozen

Wethouder Bert van Alphen gaat kijken naar de opvang van daklozen tijdens een storm. Dat schrijft de wethouder na vragen van PvdA-raadslid Janneke Holman. De PvdA is verbaasd dat tijdens storm Ciara in februari, de winterkouderegeling niet van kracht was. “Iedereen verdient met windsnelheden tot 140 kilometer per uur een veilig onderkomen en een dak boven het hoofd”, redeneert de partij.

De wethouder gaat hier nu in mee. De wethouder gaat aan de slag met de “herziening van de winterkouderegeling en beleidsafstemming op G4 niveau conform het protocol van de gemeente Den Haag.” Tijdens de winterkouderegeling kunnen daklozen in Den Haag gratis en zonder voorwaarden gebruik maken van de daklozenopvang.

Overigens is er nog geen garantie dat daklozen dan ook een plek hebben. Den Haag kamt met een tekort aan opvangplaatsen voor daklozen.