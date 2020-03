Gevolgen van nieuwe coronavirus-maatregelen: ADO Den Haag – Fortuna Sittard afgelast

Het kabinet neemt verscherpte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in Nederland in te dammen. Van sommige maatregelen gaat iedereen iets merken, andere gelden allen voor specifieke groepen of gebieden. Alles is zonder tegenbericht geldig tot en met 31 maart.

Zowel het amateurvoetbal als het profvoetbal is tot en met eind maart afgelast vanwege het coronavirus. De belangrijke wedstrijd van ADO Den Haag in eigen huis tegen Fortuna Sittard komende vrijdag valt ook onder de afgelastingen.

Eerder werd door de instanties in Noord-Brabant al besloten om daar alle wedstrijden in het prof- en amateurvoetbal tot en met maandag niet door te laten gaan. Die maatregel trof in onze regio onder meer Scheveningen en Quick. Die ploegen zouden respectievelijk een uitwedstrijd spelen tegen Kozakken Boys in het Brabantse Werkendam en een thuisduel tegen Dongen uit Midden-Brabant.

Ook veel evenementen worden afgelast, uitgesteld en/of verzet naar een later moment.

PAARD is tot en met 31 maart gesloten, alle evenementen worden uitgesteld.

Ook de Verkiezingsnacht, de verkiezing voor de nieuwe Nachtburgemeester, gaat niet door. PAARD is nu op zoek naar een oplossing voor de bekendmaking. De stembussen blijven open tot zaterdag.

Het Oranjefonds roept deelnemende organisaties aan NLdoet op hun activiteiten op 13 en 14 maart uit te stellen.

Internationale persvrijheidsconferentie uitgesteld, zou van 22 tot en met 24 april worden gehouden in het World Forum, nu gepland voor een moment in oktober.

Kingsworld is geannuleerd, zou op 27 april worden gehouden bij het Cars Jeans Stadion.

Foto: Omroep West