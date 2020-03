Coronavirus: verregaande maatregelen aangekondigd, werk zoveel mogelijk thuis

Evenementen in Nederland met meer dan honderd bezoekers gaan niet door. Om het coronavirus te bestrijden heeft het kabinet na een crisisberaad besloten dat deze evenementen niet langer door mogen gaan.

Dit maakten premier Mark Rutte, minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) en Jaap van Dissel (RIVM) donderdagmiddag bekend in een persconferentie. De maatregelen houden onder meer in dat iedereen in Nederland thuis moet blijven bij klachten als neusverkoudheid, hoesten en kuchen en vermijdt contact met buitenstaanders. Evenementen met meer dan honderd mensen worden afgelast, dit geldt ook voor theaters, sportwedstrijden en andere evenementen. Mensen wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken.

Het kabinet ziet een aantal gevallen, waarvan de bron van de besmetting niet te herleiden is. Het RIVM geeft aan dat de druk op de zorg toe is genomen in Noord-Brabant, vooral op de intensive care. De RIVM verwacht daardoor dat er meer gevallen in Brabant zijn dan bij de GGD en de RIVM bekend zijn. De situatie is volgens het RIVM hierdoor aan het kantelen in Brabant, maar dit geldt mogelijk ook buiten de provincie, waardoor extra maatregelen nodig zijn.

Het kabinet verbiedt evenementen met meer dan honderd bezoekers. Ook gaan sportwedstrijden niet door en moeten musea hun deuren sluiten. Premier Rutte adviseert universiteiten en hogescholen om hoorcolleges online te doen. Middelbare- en basisscholen mogen wel openblijven. De minister-president geeft als reden voor deze beslissing dat jongeren niet bij de kwetsbare groep horen en de maatschappij te zeer ontwricht zou raken als ouders massaal thuis blijven om hun kinderen op te vangen.

Hoofdpunten

Burgemeesters Veiligheidregio Haaglanden lassen extra overleg in over corona.

Een buschauffeur van de HTM is besmet met het coronavirus.

De WHO noemt de uitbraak van het virus nu officieel een pandemie.

Donderdag heeft het RIVM 111 meldingen van nieuwe gevallen binnengekregen. Het aantal landelijke besmettingen staat nu op 614, vijf mensen zijn aan het virus overleden. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger

Mensen met vragen over het coronavirus kunnen bellen met het landelijke informatienummer: 0800-1351.

Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen om thuis te werken

Mensen worden dringend verzocht om een bezoek aan mensen met een mindere weerstand niet te doen

Evenementen met meer dan 100 mensen worden afgelast

De maatregelen duren tenminste tot 31 maart

Hoorcolleges bij universiteiten zouden zo veel mogelijk online gegeven moeten worden

Gevolgen coronavirus

Gemeente Den Haag neemt voorzorgsmaatregelen van RIVM en GGD over: daarom kunnen medewerkers van de gemeente geen hand geven.

Medewerkers van de gemeente die in Noord-Brabant wonen, worden gevraagd thuis te werken.

Kingsworld is geannuleerd, zou op 27 april worden gehouden bij het Cars Jeans Stadion

Internationale persvrijheidsconferentie uitgesteld, zou van 22 tot en met 24 april worden gehouden in het World Forum, nu gepland voor een moment in oktober

Oranjefonds adviseert annulering vrijwilligersklussen NLdoet

Advies RIVM

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

Was handen regelmatig.

Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes.

Geen handen schudden.

Het Louis Couperus Museum is tot en met 13 april vanwege het coronavirus. ‘Uit voorzorg in verband met het verspreiden van het Corona virus hebben wij het museum gesloten en de activiteiten en evenementen t/m zondag 13 april geannuleerd.’

Slecht nieuws voor de ijshockeyers Hijs Hokij Den Haag. Het bestuur van de Beneleague heeft per direct het besluit genomen de competitie te beëindigen. Ook de CCB-Lezing van vandaag in het Benoordenhuis is uitgesteld, ‘om alle risico’s uit te sluiten.’