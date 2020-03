Den Haag FM presentatoren Barry en Beau maken debuut als stand-up comedians

Den Haag FM presentatoren Barry van de Laar en Beau Gunst maken donderdagavond hun debuut als stand-up comedians in ComedyCity . Het optreden is onderdeel van een kwartaalkwelling, een vaste rubriek in het programma Achter De Haagse Duinen . “Het is heel leuk om elk kwartaal uit je comfortzone te stappen en tegen elkaar op te boksen”, vertelt Beau in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

Voorafgaand aan het optreden hebben Barry en Beau een cursus van acht weken gevolgd. “Achter elke grap zit een techniek die je je eigen moet maken. Je moet niet proberen om grappig te zijn, maar je moet wel grappig kunnen schrijven. Elke grap is opgebouwd uit meerdere kleinere grappen”, zegt Beau.

Met de kwartaalkwelling halen Barry en Beau geld op voor een goed doel. Beau: “Dit kwartaal zetten we ons in voor Team Jayme. Jayme is een jongetje van negen maanden met een zeldzame spierziekte waarbij er een stukje DNA ontbreekt. Er is een medicijn beschikbaar, maar dat kost 1,9 miljoen euro. Een deel van de opbrengst van de kaartjes gaat naar dit doel”.

Luister hier naar het gesprek met Beau Gunst op Den Haag FM.