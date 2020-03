Hagenaar aangehouden na ontdekking amfetaminelab

Een 32-jarige man uit Den Haag zit sinds zondag vast op verdenking van betrokkenheid bij een amfetaminelab in Hengelo. Het lab werd zondagavond ontdekt in een schuur achter een huis aan de Topweg. In totaal werden zondag vijf mensen aangehouden. Vier van hen bevonden zich op het moment van de inval in het amfetaminelab: de Hagenaar en drie Arnhemmers van 20, 57 en 43 jaar oud. Korte tijd later werd er nog 27-jarige man uit Hengelo aangehouden.

In het lab werd vooral amfetamine-olie geproduceerd. Volgens deskundigen van de politie gaat het om een flinke productielocatie met een behoorlijke capaciteit. Het laboratorium was op het moment van de inval in gebruik. Nadat werd vastgesteld dat er geen sprake was van een gevaarlijke situatie, hebben medewerkers van de politie monsters genomen van de grondstoffen in het lab. Alle materialen zijn in beslag genomen en door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd.