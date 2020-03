Gemeente Den Haag roept op: “Bel je opa of oma!”

Wethouder Kavita Parbhuyadal (VVD, volksgezondheid) maakt zich zorgen om de Haagse ouderen, sinds de maatregelen die gisteren zijn aangekondigd. “Ik strijd ervoor dat mensen naar elkaar omkijken en dat mensen bij elkaar komen op ontmoetingsplekken, maar dat zal de komende tijd minder of niet zijn”, zei de wethouder op Den Haag FM.

De oproep om niet op bezoek te gaan bij kwetsbare personen, waaronder ouderen zou er voor kunnen zorgen dat ouderen vereenzamen. De Nederlandse seniorenorganisatie ANBO vindt dat deze maatregel veel impact heeft op ouderen: “Waarom heeft minister Bruins in de persconferentie niet aangegeven dat mensen die niet verkouden of grieperig zijn, wél naar hun vader, moeder, opa of oma kunnen gaan?”

“Veel ouderen zullen nog vaker alleen thuis zitten zeker als ze ook niet met het openbaar vervoer kunnen reizen”, vervolgt ANBO-woordvoerder Bernadet Naber. “Daarom hebben we een speciale telefoonlijn geopend voor ouderen die zich zorgen maken om het virus of gewoon graag een praatje willen maken.”

Parbhuyadal deed in Haagse Ochtendradio een oproep om extra om te kijken naar ouderen: “Bel je opa of oma om een praatje te maken zodat ze niet te lang alleen thuis zijn zonder contact.” De gemeente Den Haag lanceert maandag 16 maart de ‘Thuis door Corona, bel je opa of oma’-actie, die zich ook richt op je buurvrouw of vriend die alleen thuis zit. “Een doodgewoon praatje kan al wonderen doen. Met een klein gebaar kun je een leven veranderen. Daarom zeg ik: pak die telefoon en bel.”

Hagenaars hebben zelf ook initiatieven bedacht om de gevolgen van de corona-maatregelen zoveel mogelijk te beperken. Zo bood de Haagse opiniemaker Kim Boon via Twitter aan om hulpbehoevenden te ondersteunen. “Woon je in Den Haag en lukt iets bij jou of jouw opa of oma even niet? Laat maar even weten. Helaas niet de beschikking tot een auto, maar we regelen wel wat”, twitterde ze. Hans vroeg vervolgens om hulp; het lukte hem niet om boodschappen te doen vanwege zijn invaliditeit. Zijn bestelling bij een supermarktketen kon hij ook niet online doen, omdat online bestellen overbelast is. Daarop bood Bas zijn hulp aan en bracht twee tassen vol met producten bij Hans thuis.

Woon je in Den Haag en lukt iets bij jou of je opa/oma even niet? Laat maar even weten. Helaas niet de beschikking tot een auto, maar we regelen wel wat. En een oproep aan al mijn volgers om hetzelfde te doen bij hun in de buurt! #coronahulp — Kim Boon (@KimBoon94) March 13, 2020

Luister hier naar het interview met Kavita Parbhuyadal.