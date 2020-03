Gemeenteraad vergadert komende week zonder publiek

In Nederland gelden sinds donderdag nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen hebben ook gevolgen voor de Haagse gemeenteraad. Het presidium heeft besloten dat de commissies de komende week zonder publiek vergaderen.

Pers en insprekers blijven wel welkom in de raadzaal, waarbij het totaal aantal aanwezigen in de raadzaal onder de 100 dient te blijven. Ambtelijke ondersteuning vindt met minimale bezetting plaats. Alle vergaderingen zijn online​ live te volgen.

Het presidium houdt de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en bericht in de loop van komende week over de vergaderplanning en vergaderorde in de daaropvolgende weken.