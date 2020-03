Jeugddetentie en -tbs geëist voor dodelijke steekpartij

Meer in

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag 21 maanden jeugddetentie en oplegging van de PIJ-maatregel (Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen) geëist tegen een 18-jarige Hagenaar voor doodslag. Hij zou op 8 augustus vorig jaar een 38-jarige zoon van een buurtbewoner hebben doodgestoken. Omdat de verdachte toen minderjarig was, is de zaak achter gesloten deuren behandeld.

De steekpartij gebeurde na een woordenwisseling tussen het slachtoffer en diens vader. Toen de verdachte zich daarmee ging bemoeien, richtte het slachtoffer zich op hem. Over en weer werd flink gescholden. De verdachte zou het slachtoffer ook een klap hebben gegeven.

Volgens getuigen is verdachte vervolgens naar binnen gegaan en met een mes weer naar buiten gekomen. De officier van justitie eiste op zitting 21 maanden jeugddetentie en oplegging van de PIJ-maatregel. Over twee weken doet de rechter uitspraak.