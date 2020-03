Lege schappen na aankondiging nieuwe maatregelen coronavirus

Bij meerdere winkels in Den Haag zijn lege schappen te zien, nadat een dag eerder het kabinet nieuwe maatregelen aankondigde om het coronavirus in te dammen. Het gaat om bepaalde basisproducten die tijdelijk niet op voorraad zijn. Vooral paracetamol, toiletpapier en langer houdbare artikelen, zoals ontbijtgranen, vinden gretig aftrek.

Zo had een filiaal van de Trekpleister aan de Fahrenheitstraat donderdagmiddag geen paracetamol meer in de schappen liggen. Een filiaal van de Etos in dezelfde winkelstraat had vrijwel geen vitamine C-producten, paracetamol en ibuprofen meer. Bij de filialen van Trekpleister, Etos en Kruidvat hangen bordjes met daarop het verbod om maximaal drie pakjes per product mee te nemen.

In een filiaal van Albert Heijn in de stad was vrijdagochtend geen toiletpapier en paracetamol te verkrijgen. Maar volgens Albert Heijn is er nog geen sprake van “hamsteren” door klanten. Een klant vraagt op Twitter zich hardop af of er “genoeg voedsel is als de echte paniek toeslaat”. De supermarktketen zegt dat dat vooralsnog niet aan de orde is. “Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en ondernemen actie als dat nodig is”, aldus een zegsman van Albert Heijn.

Foto: Den Haag FM