Man en vrouw uit Den Haag besmet met coronavirus

Een man van in de veertig en een vrouw van in de vijftig uit Den Haag zijn besmet met het coronavirus. Dit is vastgesteld na laboratoriumonderzoek. Deze personen hebben geen relatie tot elkaar. De patiënten zitten met ziekteverschijnselen in thuisisolatie.

Zoals eerder gemeld, zijn drie eerdere patiënten inmiddels volledig hersteld. In totaal zijn er in regio Haaglanden 22 personen besmet geraakt met het coronavirus. Daarvan zijn er nu nog negentien mensen besmet.

GGD Haaglanden is direct een contactonderzoek gestart om in kaart te brengen met wie de personen die in thuisisolatie zitten tijdens de besmettelijke periode contact hebben gehad. Deze mensen worden door de GGD benaderd. Zij moeten tijdens de incubatietijd van 14 dagen hun gezondheid in de gaten houden. Als zij klachten krijgen die passen bij het nieuwe coronavirus, wordt hen gevraagd thuis te blijven en contact op te nemen met GGD Haaglanden. Voor eventueel contactonderzoek buiten het ziekenhuis heeft GGD Haaglanden de regie.

GGD Haaglanden en het RIVM blijven alert op mogelijke nieuwe besmettingen. Mochten er nieuwe besmettingen gevonden worden, dan past de GGD hetzelfde protocol toe: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de patiënt en zijn/haar contacten. Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich in Nederland kan verspreiden.