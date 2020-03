Minder bussen en trams van HTM vanwege coronavirus

Vervoersbedrijf HTM past vanaf maandag de dienstregeling aan in verband met de uitbraak van het coronavirus. Er gaan op alle lijnen minder bussen en trams rijden, omdat er minder reizigers worden verwacht. Daarnaast blijft de voorste deur van alle bussen en de tramlijnen 1, 6, 12 en 16 gesloten, “om de zorgen bij onze reizigers en medewerkers over mogelijke besmetting te beperken”, zegt HTM. Passagiers moeten bij één van de andere deuren instappen.

De maatregelen gaan in verschillende fases in en zijn verdeeld over de verschillende lijnen. Met ingang van maandag 16 maart 2020 geldt voor alle bussen en de tramlijnen 1, 6, 12 en 16:

Frequentie op werkdagen 4 keer per uur en in het weekend 3 keer per uur

Frequentie in de avond voor bus blijft 2 keer per uur

Spitsbussen 27 en 29 vervallen

Alle spitsritten voor bus en trams 1, 6, 12 en 16 vervallen

Nachtbuzz rijdt niet

Geen extra ritten op bus 25 tijdens de koopavonden

Bus 28 rijdt met aardgasbussen in plaats van elektrische bussen

Met ingang van woensdag 18 maart geldt voor trams 2, 9, 11, 15, 17 en 19:

Frequentie op werkdagen 4 keer per uur en in het weekend 3 keer per uur

Alle spitsritten vervallen

Met ingang van woensdag 18 maart geldt voor trams 3 en 4:

Frequentie op werkdagen en op zaterdag gaat terug naar 4 keer per uur

Frequentie op zondag wordt 3 keer per uur

Alle spitsritten vervallen

HTM wil op deze manier ook blijven zorgen voor voldoende personeel om de ritten uit te voeren. ‘Wij proberen en willen onze reizigers zo lang mogelijk van dienst zijn. Helaas is het vanwege de omstandigheden niet te voorkomen dat bus- of tramritten op de dag zelf komen te vervallen’, zegt het vervoersbedrijf in een verklaring.

Donderdag werd bekend dat een chauffeur van HTM is besmet met het coronavirus. De man zit in thuisisolatie. De GGD heeft aan de HTM gemeld dat de kans op besmetting van passagiers in de bus heel klein is. Dit vanwege de afstand tussen de chauffeur en de instappende mensen.

Een woordvoerder kon niet zeggen of de chauffeur ziek op de bus heeft gezeten voordat het coronavirus was vastgesteld. Ook is niet duidelijk op welke lijnen de patiënt reed. ‘Dat wordt nu uitgezocht. We hebben de collega’s al wel ingelicht’, aldus de woordvoerder. Ze benadrukt dat er geen personeel nu preventief naar huis is gestuurd.