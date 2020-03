Operaties HMC Westeinde afgezegd vanwege coronabesmetting personeelsleden

Ziekenhuis HMC Westeinde zegt operaties af, nadat bekend is geworden dat er twee medewerkers besmet zijn met het coronavirus. Het ziekenhuis is bezig om poliklinische afspraken en operaties waar geen directe medische noodzaak voor bestaat, af te bellen. Ook wordt het ziekenbezoek beperkt tot maximaal twee mensen per patiënt.

De twee medewerkers verblijven thuis in isolatie. Het is zeker dat ze contact hebben gehad met patiënten. Deze patiënten zijn in beeld en HMC is bezig hen telefonisch op de hoogte te stellen. De collega’s die direct contact hebben gehad met de positief geteste medewerkers en zelf klachten hebben, zijn getest en blijven thuis totdat de uitslag bekend is.

Er zijn in het HMC Westeinde geen nieuwe besmette patiënten bijgekomen na de eerste patiënt, die nog in het ziekenhuis ligt in strikte isolatie.