Politiek vergadert niet meer op Provinciehuis in Den Haag

De commissaris van de koning in Zuid-Holland heeft besloten om alle politieke bijeenkomsten in het Provinciehuis aan de Zuid-Hollandlaan te annuleren in verband met het coronavirus. Het gaat om alle vergaderingen, werkgroepen, technische sessies en werkbezoeken van Provinciale Staten en duurt tot en met 1 april. Commissaris Jaap Smit neemt dit besluit na overleg met alle fractievoorzitters en commissievoorzitters.

Dit voorstel gaat verder dan de maatregelen die die zijn genomen door het kabinet. Honderd personen of meer zijn er doorgaans niet aanwezig bij de bijeenkomsten van de Provinciale Staten. “Echter, op deze wijze dragen Provinciale Staten maximaal bij aan het minimaliseren van de risico’s op verspreiding van het coronavirus. Dat is het belangrijkste argument”, zegt Smit.

Individuele Statenleden worden op deze manier ook lastige dilemma’s bespaard, betoogt Smit. “Over wel of niet deelnemen aan bijeenkomsten, over wel of niet verplaatsen per openbaar vervoer, et cetera.” De ondersteunende diensten op het Provinciehuis zijn stilgelegd. Zo is het bedrijfsrestaurant gesloten en personeel is verzocht vanuit huis te werken.

Smit verwacht dat de gevolgen voor de politieke besluitvorming “te overzien lijken”. Smit: “De lopende commissieronde kan niet worden afgemaakt, waarmee het voor de hand ligt de Provinciale Statenvergadering van 1 april eveneens te annuleren. Een aantal besluiten zal hierdoor met enige vertraging worden genomen. Dit geeft wellicht wat ongemak, maar lijkt geen al te grote problemen te geven.”

Eerste Kamer

Een dag eerder werd al bekend dat de Eerste Kamer de komende twee weken niet bijeen komt. Er staan geen belangrijke onderwerpen op de agenda en daarom lijkt het de voorzitter en de Huishoudelijke Commissie beter om de historische vergaderzaal dicht te houden. De Eerste Kamer heeft 75 leden, maar met de 65 medewerkers erbij wordt de ‘coronagrens’ van 100 personen overschreden.

Tweede Kamer

De debatten in de Tweede Kamer gaan wel door. Ook al bestaat de Kamer uit 150 leden; daar nemen doorgaans veel minder dan honderd Kamerleden aan deel. Het bestuur van de Tweede Kamer heeft wel besloten dat er niet meer gestemd gaat worden met alle leden erbij. Dan zouden er maximaal 150 mensen in de zaal zitten en dat mag dus niet meer. In plaats daarvan gaat er gestemd worden per fractie en zullen er per fractie maar een paar leden aanwezig zijn bij de stemming. Kamervoorzitter Arib doet een oproep aan de leden om terughoudend te zijn met het aanvragen van hoofdelijke stemmingen, waarbij toch iedereen aanwezig moet zijn. Ze gaat het echter niet verbieden, want het is een recht van Kamerleden.

Gemeenteraad Den Haag

De vergaderingen van de Haagse gemeenteraad gaan vooralsnog wel door. Het presidium, het dagelijks bestuur van de gemeenteraad, heeft besloten dat de commissies de komende week zonder publiek vergaderen. Pers en insprekers blijven wel welkom in de raadzaal, waarbij het totaal aantal aanwezigen in de raadzaal onder de 100 dient te blijven. Ambtelijke ondersteuning vindt met minimale bezetting plaats. Alle vergaderingen zijn online​ live te volgen. Het presidium houdt de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en bericht in de loop van komende week over de vergaderplanning en vergaderorde in de daaropvolgende weken.

NIDA heeft een spoeddebat aangevraagd over de gevolgen van het coronavirus voor Den Haag. De partij wil weten wat het stadsbestuur doet na de door het kabinet aangekondigde extra maatregelen. Volgens fractievertegenwoordiger Cemil Yilmaz treft het virus niet alleen de volksgezondheid, maar ook andere sectoren. ‘Het raakt ook het onderwijs, de veiligheid en de lokale economie’, legt hij uit. De politicus wil weten welke maatregelen de burgemeester en de wethouders nemen of nog gaan nemen. Als andere partijen het verzoek steunen komt er waarschijnlijk woensdag of donderdag een debat.