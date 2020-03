School voor speciaal onderwijs uit voorzorg dicht

Een school voor speciaal onderwijs in Den Haag gaat preventief twee weken dicht in verband met het coronavirus. Dat meldt mediapartner Omroep West.

De school, De Piramide, is vanaf maandag minimaal tot het einde van de maand gesloten. Op deze school voor speciaal onderwijs zitten iets meer dan zeventig leerlingen. “Onze leerlingen zijn langdurig ziek en hebben vaak lichamelijke beperkingen”, legt directeur Dick Rensen uit. “Hierdoor zijn onze leerlingen extra kwetsbaar voor het virus. Wij wilden daarom niet afwachten tot we een coronageval op school hebben, maar hebben we in overleg met de GGD besloten om de school vanaf maandag dicht te houden.”

Volgens Rensen was iedereen vol begrip over de beslissing. “Ouders en medewerkers weten wat voor school we zijn. Onderwijs staat voor ons voorop, maar na de oproep van het kabinet van gisteren leek het ons verstandiger om de school dicht te doen. En dat heeft alleen maar begrip opgeleverd.”