Extra radio-uitzending over coronavirus: stel jouw vraag aan GGD Haaglanden

Vanwege het coronavirus is er zondag om 12.00 uur een extra radio-uitzending op Radio West en Den Haag FM. Luisteraars kunnen vragen stellen aan Annette de Boer (directeur GGD Haaglanden) en Johan Versteegen (arts infectieziektebestrijding).

Presentator Patrick van Houten presenteert het programma en praat je bij over het laatste nieuws.

Stel je vraag zelf aan De Boer of Versteegen en bel morgen vanaf 12.00 uur in via 070-3905454.