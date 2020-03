Nederland op slot: Madurodam gesloten

Het kleinste grootste park van Nederland heeft ook de deuren per direct gesloten; Madurodam. Het park doet dat naar aanleiding van de donderdagmiddag door het kabinet afgekondigde maatregelen en de voortdurende ontwikkelingen. De maatregel geldt tot en met 31 maart 2020.

Donderdagavond kondigde Madurodam al aan dat het park aanvullende maatregelen nam om verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan. Alle commerciële evenementen die in deze periode plaatsvinden op Madurodam, werden gisteren afgelast en waar mogelijk verplaatst naar een later moment dit jaar. Inmiddels is het hele park dus dicht.

Alle medewerkers van Madurodam zijn inmiddels geïnformeerd