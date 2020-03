Nu 9 besmettingen in Den Haag

GGD Haaglanden heeft zaterdag twee nieuwe besmettingen in Den Haag bevestigd. Een tiener en een twintiger zijn besmet met het coronavirus. Dit is vastgesteld na laboratoriumonderzoek. Deze personen hebben geen relatie tot elkaar. De patiënten zitten met ziekteverschijnselen in thuisisolatie, aldus GGD Haaglanden. In totaal zijn er in Den Haag 9 mensen besmet, of besmet geweest.

Het aantal sterfgevallen door het nieuwe coronavirus in Nederland is zaterdag gestegen naar twaalf, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vrijdag stond het dodental nog op tien. Het totale aantal mensen bij wie het virus is vastgesteld, is met 155 omhoog gegaan naar 959.

Vanaf maandag 16 maart is het alleen mogelijk om op afspraak bij de balies Publiekszaken van de gemeente langs te gaan. De vrije inloop op zowel het stadhuis als op stadsdeelkantoor Leyweg is dan gesloten.