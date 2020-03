Maatregelen coronavirus zorgen voor verslagenheid in horeca

De verslagenheid bij de horecaondernemers is groot na het besluit van de regering om alle horecagelegenheden tot 6 april te sluiten vanwege het coronavirus. “Ik moet het echt nog even laten bezinken”, zegt André Triep van strandtent Wij op Scheveningen in de extra uitzending op Radio West en Den Haag FM. “Ik heb een brok in mijn keel. We zijn net een dag open en nu moeten we alweer dicht.”

Zondag werd besloten dat alle scholen en horeagelegenheden de deuren sluiten vanwege het coronavirus. Ook de coffeeshops zijn inmiddels dicht. In Den Haag was het daar aan het begin van de avond nog enige tijd druk. “Ik moet nog even snel wat halen, want ze gaan tot en met 6 april dicht. Wat ik ga halen? Hasj.”

Mediapartner Omroep West meldde eerder vandaag dat scholenkoepel De Haagse Scholen uitzoekt hoe het onderwijs vanuit huis kan doorgaan. Brancheorganisatie Kinderopvang wil noodopvang bieden. Voorlichter Eke Wolters van scholenkoepel De Haagse Scholen: “We zijn nu een scenario aan het uitwerken wat we kunnen doen om het onderwijs vanuit huis gewoon door te laten gaan.”

Bij strandtent Wij is er nog veel onduidelijk. “Er dienen zich zoveel vragen aan waarop ik het antwoord niet heb”, zegt Triep. Er zitten voor 18.00 uur nog wat mensen in één van de strandtenten. “Maar die hebben het allemaal meegekregen”, weet Triep. “We moeten sluiten. Het is niet anders. We zijn vandaag voor het eerst open sinds maanden. Dus dat is extra zuur. Het is een dure tijd. Opbouwen kost veel geld, Het is fijn als je al in maart/april kan draaien. Maar ik snap het wel. De gezondheid staat voorop.”

Ondernemers die maling hebben aan het besluit van de rijksoverheid dat horeca-instellingen tot 6 april dicht moeten, kunnen rekenen op forse boetes. Die kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s, zegt Charlie Aptroot, plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden tegen Omroep West.

Foto’s: Richard Mulder