Pat Smith nieuwe nachtburgemeester

Pat Smith is de nieuwe nachtburgemeester van Den Haag. Smith won de verkiezing van Cary van Rheenen met 57,3 procent van de stemmen.

De bekendmaking van de verkiezing was zaterdagnacht in het PAARD, maar zonder publiek wegens het coronavirus. Daarom was de bekendmaking via Facebook Live te volgen. Oud-presentator van Den Haag FM, Justin Verkijk, nam de kijkers mee naar het beslissende moment.

Smith volgt Sjoerd van Schuylenburch op, die deze functie de afgelopen twee jaar bekleedde. De voorganger van Van Schuylenburch was René Bom, die deze functie jarenlang vervulde, maar moest stoppen wegens gezondheidsredenen.

LIVE Bekendmaking Haagse Nachtburgemeester verkiezing! Geplaatst door Nachtburgemeester Den Haag op Zaterdag 14 maart 2020

Foto: Facebookpagina Nachtburgemeester Den Haag, fotograaf Mark David