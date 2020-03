Sluiting scholen: extra uitzending Radio West en livestream persconferentie

Ministers Bruno Bruins (zorg) en Arie Slob (onderwijs) geven zondagmiddag om 17.30 uur een persconferentie over nieuwe maatregelen die genomen worden in strijd tegen het coronavirus. Duidelijk is in ieder geval dat de scholen en horeca in ons land vanaf maandag dichtblijven. Radio West maakt een extra uitzending rond dit nieuws. Dat is ook te beluisteren via Den Haag FM. Daarnaast is de persconferentie hieronder live te zien.

Bekijk hier de livestream.