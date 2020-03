Coronavirus legt openbaar leven in Den Haag plat

Het is de komende weken stil in Den Haag en de rest van Nederland, nadat het kabinet zondag nieuwe maatregelen heeft bekendgemaakt. Scholen, horeca en sportclubs moeten verplicht drie weken op slot. Lees alles over de impact van de nieuwe coronavirus-maatregelen voor Den Haag in dit bericht.

Wat is het laatste nieuws over het coronavirus en de maatregelen van de overheid?

Het aantal mensen dat in Nederland is overleden aan corona is opgelopen naar 20. Door 176 nieuwe besmettingen staat het totaal aantal positief geteste coronapatiënten nu op 1135, blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM.

Er zijn nu 14 besmettingen in Den Haag .

. Premier Mark Rutte houdt maandag om 19.00 uur een toespraak op televisie over het coronavirus in Nederland.

Haagse locoburgemeester Boudewijn Revis roept op om rekening met elkaar te houden .

. Alle scholen, kinderdagverblijven, eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnesssclubs moeten de deuren tot maandag 6 april sluiten.

Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Het Rode Kruis begint deze maandag met een hulplijn voor mensen die in quarantaine of thuisisolatie zitten in verband met het coronavirus. Wie hulp kan gebruiken, kan vanaf 09.00 uur het nummer 070-4455888 bellen.

Ook de Tweede Kamer neemt de komende weken maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De meeste debatten en andere soorten overleg gaan voorlopig niet door. Alleen noodzakelijke dingen, zoals debatten over het coronavirus, gaan wel door. Dat meldt Kamervoorzitter Khadija Arib.

Wat betekenen de nieuwe corona-maatregelen voor Den Haag?

Hagenaars bedenken praktische oplossingen

Den Haag FM houdt je op de hoogte