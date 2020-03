Ed Struijlaart houdt ‘quarantaine sessions’ wegens coronavirus

Meer in

Nu alle concerten en optredens de komende tijd zijn afgelast, gaan artiesten op zoek naar manieren om toch door te gaan met optreden. Singer-songwriter Ed Struijlaart uit Den Haag hield zondagavond een ‘Quarantaine Session’. Via social media is was een anderhalf uur durend optreden te volgen. Gewoon vanaf zijn bank. Ook de komende weken wil Struijlaart de zogenaamde ‘Quarantaine Sessions’ organiseren.

Artiesten hebben, net als veel andere sectoren, last van de maatregelen van het kabinet. Voor Struijlaart stroomden de afzeggingen binnen. Toen Struilaart aan zijn fans vroeg, “wat nu” werd al snel een concert via social media geopperd. En dus zat hij zondagavond met een gitaar op de bank, met een microfoon en camera voor hem. Volgende week zondag staat de tweede Quarantaine Session gepland, dan kunnen kijkers hun verzoeknummer aanvragen.

Luister hier naar het gesprek met Ed Struijlaart op Den Haag FM.