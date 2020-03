Haagse politiek vraagt stadsbestuur om actie na corona-maatregelen kabinet

Verschillende partijen in de Haagse gemeenteraad roepen het stadsbestuur van Den Haag op om de impact van de corona-maatregelen van het kabinet te verlichten. Van de grootste tot de kleinste fractie in de raad wordt gevraagd om coulance van de kant van de gemeente. Het gaat om ondernemers, zelfstandigen en kwetsbaren in de Haagse samenleving die zwaar worden getroffen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft een 10-puntenplan geschreven om de Haagse economie een boost te geven. Raadslid Ralf Sluijs betoogt: “Nu ook de Haagse horeca gedwongen maar terecht de deuren moet sluiten, roepen wij het college op om zo snel mogelijk met ons 10-puntenplan aan de slag te gaan. De economische gevolgen zijn desastreus en snelle actie is geboden.”

Sluijs heeft ook een oproep aan alle Hagenaars: “Denk aan de lokale ondernemers in deze onzekere tijden. Zij kunnen een groen-gele steun in de rug heel goed gebruiken. Koopt Haagse waar, dan helpen we elkaar! Lees ook onze 10 punten om economische gevolgen zo goed mogelijk op te vangen.”

VVD wil dat het stadsbestuur de ozb (onroerendezaakbelasting) opschort en de kans biedt “om het geld terug te verdienen na deze lockdown”. VVD-raadslid Judith Oudshoorn heeft hierover vragen gesteld aan het college.

“De corona-maatregelen gaan over solidariteit met mensen met kwetsbare gezondheid”, betoogt GroenLinks-raadslid Erlijn Wenink. “Laten we ook solidair zijn met zzp’ers, uitzendkrachten, etc. zonder financiële zekerheid of buffer om inkomstenverlies op te vangen!” Wenink heeft namens GroenLinks hierover vragen gesteld aan Haags stadsbestuur. Haar collega-raadslid Serpil Ates heeft ook vragen gesteld over het voorkomen van het coronavirus in de maatschappelijke opvang voor dakloze mensen. “De kwetsbare groepen hebben ook zorg en aandacht nodig, zeker als ze geen dak boven hun hoofd hebben en zich niet terug kunnen trekken”, aldus Ates.

PvdA vraagt aandacht voor de ondernemers. “Het is juist nu essentieel dat ondernemers met hun vragen terecht kunnen bij de gemeente. De bereikbaarheid per e-mail en telefoon moet gewaarborgd blijven en indien nodig verruimd worden”, zegt PvdA-raadslid Bülent Aydin over de sluiting van de balie van het Ondernemersportaal in het stadhuis. Telefonisch en per mail is het portaal wel te bereiken.

Ook de Partij van de Eenheid (PvdE) stelt schriftelijke vragen aan de burgemeester. Fractievoorzitter Arnoud van Doorn van PvdE pleit voor zero-tolerance-beleid en harde aanpak bij overtreding corona-maatregelen naar aanleiding van massaal feest in Zalencentrum Opera. “Maximale bestuurlijke boetes en sluiting bij asociaal gedrag”, zegt Van Doorn.

De Haagse afdeling van DENK, die niet zetelt in de gemeenteraad, doet ook een oproep aan het stadsbestuur. DENK-voorman Abdoel Haryouli stelt voor: “Gebruik Eneco-miljoenen voor noodfonds Haagse ondernemers.”