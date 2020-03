Aantal besmettingen in Den Haag gestegen naar 14

LIVEBLOG: Hoe Den Haag toch doorgaat na nieuwe corona-maatregelen

Maandagochtend in en rondom Den Haag: scholen zijn gesloten, geen files, lege treinstations, minder bussen en trams van de HTM en veel ondernemingen houden de deuren dicht. Volg in dit liveblog hoe Den Haag deze maandag doorgaat, hetzij op rustige en stille wijze.

15.02 uur

De grootste fractie in de Haagse gemeenteraad, Hart voor Den Haag/ Groep de Mos, ziet burgemeester Johan Remkes graag spoedig terugkeren naar de stad en vindt dat hij eerder al had moeten terugkeren.

Burgemeester Remkes had vakantie eerder moeten afbreken om regie te pakken inzake Haags beleid coronavirus. Zeker na éérste Haagse besmetting én eerste maatregelen kabinet. Opheldering gevraagd over communicatie en terugkeer. #waarisremkes #coronavirus https://t.co/R0ZRhe9Mdv — Hart voor Den Haag / Groep de Mos 💚💛 (@GDMDenHaag) March 16, 2020

14.55 uur

Als het aan Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Robert Barker ligt dan wordt er de komende periode niet vergaderd door de Haagse gemeenteraad.

Rotterdam kiest voor het laten vervallen van gemeenteraadsvergaderingen als maatregel tegen verspreiding van het #coronavirus. @Gemeenteraad070 zou ook de raadsvergadering moeten laten vervallen. #raad070 https://t.co/u3MgQgOfhv — Robert Barker (@RNBarker) March 16, 2020

14.45 uur

Op social media verschijnt maandag veelvuldig de oproep om komende woensdag om 20:00 uur een applaus te laten klinken voor hulpverleners. “Het applaus geldt als hart onder de riem voor alle zorgmedewerkers, doktoren, huisartsen en verpleegkundigen in hun gevecht tegen het virus en onze gezondheid”, zo valt op Twitter te lezen.

14.39 uur

Den Haag FM-verslaggever Jos van Duuren constateert op de Haagse Markt dat alles met voedsel wel verkocht wordt op de markt. Klanten lijken minder interesse te hebben in kleding,brillen of telefoonhoesjes. “Daar is het ongelofelijk stil.”

Ook bij een bloemenkraam was het maandagmiddag niet heel druk en de eigenaresse weet niet hoe het verder moet: “We hebben meerdere zaken en het gaat overal slecht. Als mensen denken bloemkool of bloemetje dan gaan mensen toch eerder voor de bloemkool.”

Ze hoopt dat er regelingen worden getroffen om gespreid te mogen betalen nu er minder inkomsten zijn: Ik ben net twee maanden open; ik heb geen buffer.”

Luister hier naar de bijdrage vanaf de Haagse Markt op Den Haag FM.

13.59 uur

Belastingwinkel Rotterdam zal vanmiddag niet aanwezig zijn in de bibliotheek in Leidschenveen om hulp te bieden bij het invullen van de aangifte van de inkomstenbelasting. De tour langs de Haagse bibliotheken zal op een later, nog nader te bepalen moment, plaatsvinden.

Ferdinand Vos van Belastingwinkel Rotterdam raadt iedereen die niet zelf de aangifte indient aan om uitstel te vragen bij de Belastingdienst. “De Belastingdienst heeft vooralsnog de uiterste inleverdatum van 1 mei niet verplaatst. Dit zorgt ervoor dat intermediairs een korte termijn hebben om alle aangiftes gereed te maken”, zegt Vos in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Luister hier naar het gesprek met Ferdinand Vos op Den Haag FM.

13.50 uur

Nu alle concerten en optredens de komende tijd zijn afgelast, gaan artiesten op zoek naar manieren om toch door te gaan met optreden. Singer-songwriter Ed Struijlaart uit Den Haag hield zondagavond een ‘Quarantaine Session’. Via social media is was een anderhalf uur durend optreden te volgen.

Volgende week zondag staat de tweede Quarantaine Session gepland, dan kunnen kijkers hun verzoeknummer aanvragen.

Luister hier naar het gesprek met Ed Struijlaart op Den Haag FM.

13.30 uur

De jongeren die zich verzamelen bij De Jonge Ooievaar gaan boodschappen doen voor senioren in Laakhaven. “De jongeren kwamen met het idee. De supermarkten zijn heel durk deze dagen. Ze konden zich voorstellen dat senioren moeite hadden met het doen van boodschappen. Dus kwamen ze op het idee om te helpen”, zegt Ayet Suudioglu in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Ouderen kunnen telefonisch de boodschappen doorgeven, die worden dan door de jongeren thuisgebracht, de jongeren dragen daarbij handschoenen en mondkapjes.

De activiteiten in het jongerencentrum zijn opgeschort omdat daar veel jongeren doorgaans bijeen komen.

Luister hier naar het gesprek met Ayet Suudioglu op Den Haag FM.

13.11 uur

Haagse ondernemers kunnen niet fysiek bij een balie, maar wel per telefoon terecht bij het Ondernemersportaal.

Haagse ondernemers opgelet‼️ de balie van het Ondernemersportaal in het Stadhuis is gesloten. Telefonisch en per e-mail zijn wij gewoon bereikbaar en zetten wij onze dienstverlening voort zoals u van ons gewend bent. — Ondernemersportaal (@OPDenHaag) March 16, 2020

13.00 uur

Maarten Hinloopen, ondernemer op de Grote Markt spreekt van een bizarre ongekende dag: “Ik zit al sinds 1988 op de Grote Markt en heb best wat meegemaakt, dit is nog nooit vertoond.”

Hij roept het stadsbestuur op vooral te investeren. “Steun ons, draai de bezuiniging terug. Geef extra gas, draai de bezuiniging niet alleen terug, maar geef extra gas. Je moet zorgen dat mensen straks in een leefbare stad terechtkomen waar niet de helft failliet is. Dan duurt het heel lang voor we hier weer uit zijn.”

Houdbare producten worden, voor zover, mogelijk onder het personeel verdeeld zo vertelt Maarten op Den Haag FM.

Luister hier naar het gesprek met Maarten Hinloopen op Den Haag FM.

12.00 uur

Luister tot 15.00 uur naar Den Haag FM via 92.0 FM: Rob Kemperman praat je bij over de impact van de nieuwe corona-maatregelen voor Den Haag.

11.54 uur

Van het Buitenhof naar het Binnenhof: weinig mensen op straat te bekennen.

Het Binnenhof vanochtend in stil Den Haag pic.twitter.com/9NEzVm81O0 — hans faber (@hans_faber) March 16, 2020

08.04 uur

Amper reizigers op en rondom Den Haag Centraal, ziet VVD-raadslid Chris van der Helm.