Coronavirus legt openbaar leven in Den Haag plat

HTM past dienstregeling aan; dit verandert er

Meer in

De HTM heeft sinds maandag haar dienstregeling aangepast vanwege het coronavirus. De aangepaste dienstregeling voor trams 3 en 4 gaat in op zaterdag 21 maart. Andere maatregelen zijn maandag ingegaan.

“Wij proberen en willen onze reizigers zo lang mogelijk van dienst zijn. Om de zorgen bij onze reizigers en medewerkers over mogelijke besmetting te beperken, blijft de 1e instapdeur voor alle bussen en trams 1, 6, 12 en 16 daarom gesloten.” Reizigers moeten dus via de andere deuren de bus of tram instappen.

Voor alle bussen en trams 1, 6, 12 en 16 geldt het volgende:

· Frequentie op werkdagen 4x per uur en in het weekend 3x per uur

· Frequentie in de avond voor bus blijft 2x per uur

· Spitsbussen 27 en 29 vervallen

· Alle spitsritten voor bus en trams 1, 6, 12 en 16 vervallen

· Nachtbuzz rijdt niet

· Geen extra ritten op bus 25 tijdens de koopavonden.

· Bus 28 rijdt met aardgasbussen in plaats van elektrische bussen

Met ingang van woensdag 18 maart, geldt voor trams 2, 9, 11, 15, 17 en 19

· Frequentie op werkdagen 4x per uur en in het weekend 3x per uur

· Alle spitsritten vervallen

Met ingang van zaterdag 21 maart, geldt voor trams 3 en 4

· Frequentie op werkdagen en op zaterdag gaat terug naar 4x per uur

· Frequentie op zondag wordt 3x per uur

· Alle spitsritten vervallen.